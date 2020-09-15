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Dünya

Zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gören Navalnıy’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Instagram hesabından ailesiyle fotoğrafını paylaşan Navalnıy, dün herhangi bir cihaz yardımı olmadan nefes aldığını belirtti.

Erbil Başay   | 15.09.2020
Zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gören Navalnıy’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Berlin

Zehirlendiği iddiasıyla Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.

Navalnıy, tedavi edildiği hastanedeki odasından ailesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak dün ilk kez gün boyunca herhangi bir cihaz yardımı olmadan nefes alabildiğini belirtti.

Navalnıy, taraftarlarına da mesaj göndererek "Hepinizi özledim" ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın zehirlenmesi iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Charite Hastanesi, 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Seibert, dün de Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Navalnıy Rusya’da yolsuzluklara karşı mücadelesiyle biliniyor

Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

"Aleksey Navalnıy" ve "Navalnıy Live" Youtube kanalını yöneten Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfını 2011’de kuran Navalnıy, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin’in yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda öğrencileri hastalandırdığını iddia etmişti.

44 yaşındaki Navalnıy, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açması nedeniyle vakfını kapatma kararı aldığını bildirmişti.

Moskova belediye başkanı seçimlerinde 2013’te Halkın Özgürlüğü Partisinden aday olan Navalnıy, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’e karşı seçimleri kaybetmişti.

Navalnıy’nın Rusya’da 2018’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı, sabıka kaydı gerekçesiyle Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından kaydedilmemişti.

Kremlin yönetimine muhalif Navalnıy, 2012’de Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak kabul edilmişti.

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