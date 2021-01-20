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Dünya

Zarif, Katar'ın Körfez ülkelerine 'İran ile diyalog' çağrısını memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar'ın Körfez'deki Arap ülkelerine İran ile diyalog çağrısında bulunmasını memnuniyetle karşıladı.

Ahmet Dursun   | 20.01.2021
Zarif, Katar'ın Körfez ülkelerine 'İran ile diyalog' çağrısını memnuniyetle karşıladı

Ankara

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet etmesini değerlendirdi.

Zarif, "İran, kardeşim Al Sani'nin bölgemiz için kapsamlı diyalog çağrısını memnuniyetle karşılıyor. Sürekli vurguladığımız gibi zorluklarımızın çözümü; bölgesel ve küresel hegemonyadan arınmış, güçlü, barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir bölgeyi ortaklaşa inşa etmek için birlikte çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, Körfez'deki Arap ülkelerini İran ile diyaloğa davet ederek, Katar'ın bu diyaloglara ara buluculuk edebileceğini belirtmişti.

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