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Dünya

Yüz binlerce ABD vatandaşının belgesiz yakınlarının kalıcı oturum alması kolaylaştırılacak

Beyaz Saray tarafından, yüz binlerce ABD vatandaşına, oturum belgesi olmayan eş ve çocuklarının ülkeyi terk etmeden yasal ikamet başvurusunda bulunmalarına izin verecek bir programın duyurusu yapıldı.

Mücahit Oktay  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Yüz binlerce ABD vatandaşının belgesiz yakınlarının kalıcı oturum alması kolaylaştırılacak Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

Başkan Joe Biden ve hükümete yakın bazı kaynakların paylaştığı bilgilere göre, önceki uygulamanın aksine yeni program çerçevesinde, ABD'yi terk etmeden kalıcı yasallık yolunu açacak söz konusu uygulamadan 500 bin ABD vatandaşının faydalanacağı belirtildi.

"Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) adlı program kapsamındaki uygulamanın, annesi veya babası ABD vatandaşı olan, 21 yaşından küçük yaklaşık 50 bin çocuğa da yasal statü ve koruma sağlayacağı bildirildi.

Biden, göçmenleri sevindiren haberi, DACA'nın 12. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Beyaz Saray etkinliği sırasında resmen duyurdu.

Biden hükümetinin, sonradan ABD vatandaşı olmuş 500 bin göçmenin aile yakınları için sağlayacağı kolaylığın duyurusu, ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinin yaklaşık 4 ay öncesinde geldi.

Başvuru sahibinin söz konusu haktan yararlanabilmesi için ABD'de en az 10 yıl ikamet etmesi ve bir ABD vatandaşıyla yasal olarak evli olması gerekiyor.

Biden hükümetinin geniş kapsamlı eylem planı, DACA'nın 2012'de, Başkan Barack Obama tarafından ilk defa yürürlüğe konulmasından bu yana federal hükümetin belgesiz göçmenlere yönelik en büyük yardım programlarından biri olma özelliğini taşıyor.

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