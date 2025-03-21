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Dünya

Yunanistan'ın Türk turistlere yönelik ekspres vize uygulaması bu yıl da devam edecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, Yunanistan'ın Ege'deki bazı adalarda Türkiye'den gelen ziyaretçilere kolaylık sağlayan ekspres vize uygulamasını bu yıl da sürdürmesini onayladığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Yunanistan'ın Türk turistlere yönelik ekspres vize uygulaması bu yıl da devam edecek

Atina

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın yaptığı çalışmalar sonucunda AB Komisyonu, Yunanistan'ın Ege'deki 12 adaya Türkiye'den gelecek ziyaretçilere yönelik ekspres vize uygulamasına bu yıl da devam etmesini onayladı.

Buna göre, Türk ziyaretçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis ve Sömbeki adalarında ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.

Bu yıl 10 adaya ilaveten Semadirek ve Batnoz Adalarında da ekspres vize uygulamasına başlanacak. Böylelikle Türk ziyaretçilere vize kolaylığı sağlanan ada sayısı 12'ye çıkarılacak.

İlgili limanlarda verilecek olan ekspres vize, 7 gün süreye sahip olacak ve sadece başvuruda belirtilen ada için geçerli olacak.

Yunanistan geçen yıl 30 Mart'ta Ege'deki 5 adaya girişte Türk ziyaretçiler için ekspres vize uygulamasına başlamış, uygulama 30 Nisan itibarıyla 10 adaya genişletilmişti.

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