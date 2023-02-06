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Dünya

Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ali Kemal Akan   | 06.02.2023
Yunanistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" telefonu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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