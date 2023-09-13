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Dünya

Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle halkın, ciddi sağlık sorunları tehdidiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Yunanistan'daki sel felaketinin sağlık açısından tehdit oluşturduğu bildirildi Fotoğraf: Athanasios Kaliakoudas/AA

Atina

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya bölgesinde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden oldu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gikas Mayorkinis, bölgedeki halkın çamurlu sularla teması nedeniyle mide ve bağırsak iltihabı, hepatit, leptospiroz gibi hastalıkların tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Mayorkinis, bölge halkına ölü hayvanların hastalık taşıyabileceği uyarısında bulunarak, bu hayvanlara temas edilmemesini istedi.

Sel nedeniyle sivrisinek sayısında da ani artış görülebileceğine dikkati çeken Mayorkinis, Batı Nil Virüsü vakalarında da artış olabileceğini kaydetti.

Tesalya​​​​​​​ bölgesinde sel nedeniyle 45 binden fazla besi hayvanı telef oldu.

Bölgede geçen hafta yaşanan sel felaketinde 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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