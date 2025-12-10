Dolar
Dünya

Yunanistan'daki çiftçi eylemi, Avrupa'ya yük taşıyan tır sürücülerini etkilemeye devam ediyor

Yunanistan'daki çiftçi eylemi nedeniyle bu ülkeye açılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kısıtlandı.

Gökhan Zobar  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
Yunanistan'daki çiftçi eylemi, Avrupa'ya yük taşıyan tır sürücülerini etkilemeye devam ediyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yunan çiftçiler, 2 Aralık'tan bu yana sürdürdükleri eylem kapsamında traktörlerini Kipi (Bahçeköy) Sınır Kapısı çevresine çekerek yolu daralttı.

Eylem nedeniyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişler kısıtlandı. Kapıdan yalnızca bozulabilir gıda ürünleri ve ilaç gibi acil yük taşıyan tırların çıkışına izin veriliyor. Diğer yük türlerini taşıyan araçların geçişine ise akış sorunları nedeniyle müsaade edilmiyor.

İpsala'dan çıkış yapmak için sınır kapısına gelen sürücülerin çoğunluğu tır parkı ve sınır bölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı sürücüler de Avrupa'ya alternatif çıkış kapılarına yöneliyor. Yunanistan yerine Bulgaristan üzerinden rota değiştiren tırcıların bir kısmı Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına yöneliyor.

"Yunanistan'daki çiftçilerin eylemi bizi vurdu"

İpsala İbrahim Girgin Tır Parkı'nda çıkış için bekleyen tır sürücüsü Ferhat Kılınç, AA muhabirine yaklaşık 3 gündür sırada beklediğini söyledi.

Yüklerini zamanında ulaştıramadıklarını belirten Kılınç, "Yunanistan'daki çiftçilerin eylemi bizi vurdu. Karşı tarafta bekleyen arkadaşlarımızın durumu daha kötü. Bizim burada tuvalet, duş ve yemek ihtiyacımızı karşılayacağımız yerlerimiz var. Günde sadece 40-50 aracın geçişine izin veriliyor. Bu rakam çok az." dedi.

"Ticaret aksıyor"

Tır sürücüsü Volkan Doğan, Bahçeköy Sınır Kapısı'ndaki kısıtlama nedeniyle ticaretin aksadığını ifade etti.

Günlerdir çıkış yapmak için beklediklerini dile getiren Doğan, "Yunan çiftçi eylemleri bizi çok yıprattı. 1 haftadan fazla süredir bekleyen araçlar var. Bu durum bizi çok mağdur etti. Eylemler ne kadar sürecek belli değil, bu durumun çözülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Karşı tarafta bekleyen tırcılar daha mağdur"

Yunanistan'a yük taşıyan Celalettin Ada da 45 saatten beri sırada beklediğini belirtti.

Sürücülerin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Ada, "Beklemenin sebebi Yunan çiftçilerin eylemi. Kapı girişini traktörlerle kapattılar. O tarafta da 15 kilometrelik kuyruk var. Arkadaşlarımız orada sıkıntı çekiyor." ifadesini kullandı.

Bir başka sürücü Servet Eker de 6 gündür sırada beklediğini ve ticaretin aksadığını kaydetti.

