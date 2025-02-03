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Dünya

Yunanistan'daki 4 adada, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle eğitime cumaya kadar ara verildi

Yunanistan'daki 4 adada, son günlerde Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle okullarda eğitim öğretime cumaya kadar ara verildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Yunanistan'daki 4 adada, Ege'deki sismik hareketlilik nedeniyle eğitime cumaya kadar ara verildi

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okullarda cumaya kadar eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Yeni bir değerlendirmeye kadar, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplanmamaları, metruk binalara yaklaşmamaları, Santorini Adası'ndaki heyelan tehlikesi bulunan Ammudiou, Armenis, Korfu ve Palaio Limena sahillerine gitmemeleri ve havuz sularının boşaltılması istendi.

Santorini Adası'ndan ayrılan tüm gemi ve uçaklar, deprem endişesiyle adayı terk etmek isteyenlerle doldu.

Deprem endişesiyle Santorini'den Atina'ya uçakla gelen bir kişi havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık her beş dakikada bir deprem yaşandığı için korktuklarını belirterek, "İnsanlar adadan ayrılmak istiyor. Gemilere biniyor. Şimdi 2 (ekstra) uçuş koydular." diye konuştu.

Bir başka Santorini sakini ise adaya ne zaman döneceğine karar vermek için gelişmeleri takip edeceğini söyledi.

Bilet fiyatlarının çok yüksek olduğundan şikayet eden bir ada sakini de insanların endişe içinde olduğunu kaydetti.

Öte yandan bölgede yaşanan depremler nedeniyle Santorini Adası'nda meydana gelen heyelana ilişkin görüntüler de sosyal medyada yer buldu.

Okullar bugün tatildi

Son günlerde Ege Denizi'ndeki artan sismik hareketlilik nedeniyle bölgedeki 4 adada okullar bugün de tatildi. Kapalı alanlardaki kültürel etkinlikler iptal edilirken, vatandaşlardan kapalı alanlarda toplu halde bulunmamaları istendi.

Tedbir amacıyla Santorini Adası'na arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve deprem nedeniyle endişe yaşayan birçok kişi, geceyi araçlarında geçirdi.

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