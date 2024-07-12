Yunanistan'da yaşlılar ve riskli gruplar artan Kovid-19 vakalarına karşı uyarıldı
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı yaşlıları ve riskli grupları hastalığa karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.
Atina
EODY'nin yayımladığı haftalık raporda, 1-7 Temmuz'da kaydedilen Kovid-19 vakaları hakkında bilgi paylaşıldı.
7 günde 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, temmuzun ilk haftasında, bu hastalığa yakalanan 575 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü bilgisi aktarıldı.
Raporda, "Virüsün (Kovid-19) daha aktif olması nedeniyle hastaneye yatışların arttığı tespit edildi. Yaşlılara ve riskli gruplara solunum yolu enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalarını ve (Kovid-19) semptomu görmeleri halinde derhal doktora başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Nüfusun geneline ise riskli gruplarla yakın teması sınırlandırmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.