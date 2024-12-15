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Dünya

Yunanistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı

Yunanistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Agrinio, Korfu ve Preveze bölgelerinde sel ve toprak kaymaları yaşandığı bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Yunanistan'da şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı

Gümülcine

Yunan basınında çıkan haberlere göre, bu bölgelerde sel ve toprak kaymaları bazı yolların kapanmasına yol açarken, birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı.

Agrinio kentinde, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalanları kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber olurken, ulaşımda geniş çaplı aksamalar yaşandı.

Yetkililer, selin hayatı olumsuz etkilediği başta Megali Hora, Trianteika ve Neapolis gibi bölgelerde vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı mesajı gönderdi.

Preveze bölgesinde de sel sularından etkilenen ev ve iş yerlerinde itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz hava koşullarının devam edebileceğini belirten yetkililer, talimat ve uyarıların dikkate alınması çağrısında bulundu.

Sel ve toprak kaymalarının yol açtığı sorunların giderilmesi için acil durum ekiplerinin çalışmaları sürüyor.




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