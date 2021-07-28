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Dünya

Yunanistan'da Sahil Güvenlikten kazazedelere yüksek miktarda kurtarma faturası

Yunanistan'da Sahil Güvenlik Teşkilatı (HCG) denizde kurtardığı iki kazazededen yüksek miktarda kurtarma-yardım ücreti talep etti.

Mehmet Hatipoğlu   | 28.07.2021
Yunanistan'da Sahil Güvenlikten kazazedelere yüksek miktarda kurtarma faturası

Gümülcine

Yerel basındaki haberlere göre, 24 Temmuz'da Girit Adası'nın Kandiye limanı açıklarında denize açılan iki kişilik tekne kötü hava şartları sebebiyle alabora oldu.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelerek denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatan HCG ekipleri, saatler sonra 45 yaşındaki tekne sahibi ve 39 yaşındaki kız arkadaşını kurtardı.

HCG, kazanın hemen ardından olayla ilgili hazırladığı raporda, tekne sahibinin denize açılma yasağına uymadığı ve ekipleri sebepsiz yere meşgul ettiğini ileri sürerek, ekiplerin arama kurtarma masraflarının kazazedeler tarafından karşılanmasını talep etti.

Raporda, iki kazazedenin HCG’ye ödeyeceği ücretin kaza tutanaklarına göre daha sonra hesaplanacağı belirtildi.

Yunan yasaları, kötü havada olumsuz koşullara rağmen denize açılan ve kurtarma ekiplerini sebepsiz yere meşgul eden tekne sahiplerine para cezası verilmesini ve idari uygulama yapılmasını öngörüyor.

Yasal prosedüre göre, arama kurtarma çalışmalarında açık denizlerde kullanılan devriye botunun saat ücreti 1894 avro, kurtarma helikopterinin saat ücreti 1230 avro, sahil güvenlik personelinin bir saatlik meşguliyeti ise 6 avro olarak ücretlendiriliyor.

Kurtarma çalışmalarının 7,5 saatten uzun sürmesi durumunda ödenecek ücret yüzde 50 oranında artırılıyor.

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