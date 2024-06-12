Yunanistan'da orman yangını çıktı
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'da çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Gümülcine
Yunan basınındaki haberlere göre sabah saatlerinde Messinia bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere 20 itfaiye ekibi, 8 araç ve 2 uçakla müdahalede bulunulduğu bildirildi.
Çıkış sebebi araştırılan yangının şu an için yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.