Yunanistan'da öğrenciler, özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasayı protesto etti
Geçen hafta Yunanistan Parlamentosunda onaylanan ve ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyan yasa başkent Atina'da protesto edildi.
Atina
Propilea Meydanı'nda toplanan öğrenciler, parlamento binasına yürüdü.
Yasaya karşı tepkilerini dile getiren öğrenciler, kamu tarafından sağlanan eğitimin güçlendirilmesini talep etti.
Selanik, Patra ve Girit'te de öğrenciler aynı gerekçe ile eylem yaptı.
Hükümetin, ülkede özel üniversitelerin açılmasına imkan tanıyacak yasa tasarısını gündeme getirmesinin ardından öğrenci ve öğretmenler defalarca sokağa çıkıp eylem yapmıştı. Birçok üniversitede öğrenciler "işgal" eylemi yaparak, eğitimi aksatmıştı.
Tepkilere ve 10 hafta önce başlayan eylemlere rağmen söz konusu yasa tasarısı 8 Mart'ta Yunanistan Parlamentosunda onaylanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.