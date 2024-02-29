Dolar
31.24
Euro
33.92
Altın
2,048.31
ETH/USDT
3,465.10
BTC/USDT
62,822.00
BIST 100
9,193.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler, hükümetin üzerinde çalıştığı ve ülkede özel üniversite açılmasına imkan verecek yasa tasarısına karşı 8'inci kez eylem düzenledi.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Atina

Başkent Atina'da bir araya gelen öğrenci ve eğitimciler, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hükümetin meclisten geçirmeyi planladığı özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı olduklarını dile getiren protestocular, eğitime daha çok bütçe ayrılmasını istedi.

Öte yandan, öğrenciler, geçen yıl 28 Şubat gecesi Larisa yakınlarındaki Tempi bölgesinde yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden 57 kişinin ismini kırmızı boyalarla parlamento binası önüne yazdı ve kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.

Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. "Kolej" adı altında yüksek öğretim seviyesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor.

Hükümet, özel üniversitelerin ülkede hizmet vermesine ve mevcut kolejlerin diplomalarının tanınmasına imkan tanıyacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Öğrenci ve eğitimciler ise 8 haftadır her perşembe düzenledikleri eylemlerle özel üniversitelere ilişkin yeni yasa tasarısına karşı tepkilerini ifade ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistinli gazeteciden AA'nın "Kanıt" kitabı yorumu: Kitap, gözümle gördüğüm savaş suçlarını içeriyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda 9 aylık dönemde olaylar süratle aşağı doğru iniyor
RTÜK Başkanı Şahin: Açık söylüyorum size eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, WIPO Genel Direktörü Tang ile bir araya geldi
Bakan Göktaş: Şiddet sadece kadınları ilgilendiren değil, toplumun temellerini sarsan ciddi bir sorundur

Benzer haberler

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler özel üniversite planına karşı 8. kez sokağa çıktı

Yunanistan'da memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan'da dezenformasyonla mücadele birimi kurulması planlanıyor

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik greve gitti
Yunanistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabaları destekleyecek

Yunanistan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabaları destekleyecek
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet