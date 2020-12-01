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Dünya, Koronavirüs

Yunanistan'da Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da açıklanan yeni tip koronavirüs vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü. Atina Savcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Tevfik Durul   | 01.12.2020
Yunanistan'da Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yunan basınındaki haberlerde, Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını hesaplarken kullandığı 2 ayrı metot dolayısıyla ülkede açıklanan Kovid-19 verilerinin "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.

Haberlerde, kamu ile özel hastanelerde edinilen günlük vaka sayısında izlenen bu iki ayrı metot dolayısıyla Başbakanlık ile Sağlık Bakanlığı uzman komitesine gönderilen vaka sayılarının aynı olmadığı iddia edildi.

EODY ise söz konusu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, bu haberlerin "hayal ürünü" olduğu belirtilerek ülkede "milli birlik gerektiren anlarda bu tür haberlerin içe kapanıklık ve kuşku uyandırdığı" ileri sürüldü.

Atina Savcılığı, iddiaları araştırmak üzere EODY hakkında soruşturma başlattı.

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