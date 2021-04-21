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Dünya

Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 3 Mayıs'ta tekrar açılacak

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan genel karantina nedeniyle yaklaşık 5 aydır kapalı olan restoran ve kafeler 3 Mayıs'tan itibaren tekrar açılacak.

Tevfik Durul   | 21.04.2021
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 3 Mayıs'ta tekrar açılacak

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan halka hitabında, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Restoran, kafe ve bar gibi işletmelerin 3 Mayıs'tan itibaren gerekli mesafe, hijyen kurallarına uymak ve çalışanlarına test yaptırmak koşuluyla dış mekanlarında müşterilere servis vermeye başlayacağını belirten Miçotakis, saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma yasağının 23.00-05.00 şeklinde güncelleneceğini bildirdi.

Miçotakis, okulların 10 Mayıs'tan itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını ve turizm sezonunun gelmesiyle 15 Mayıs'tan itibaren tüm ülke içi seyahatlerin serbest bırakılacağını belirtti.

Turizm tesislerinde gerek aşılanan gerekse test yaptıran ziyaretçiler için belirli kuralların geçerli olacağını söyleyen Miçotakis, gelecek haftadan itibaren 30 yaş ve üzeri Yunanistan vatandaşlarını aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.

Miçotakis, 2-4 Mayıs'ta kutlanacak Hristiyan Ortodoks paskalyasında insan yoğunluğunun önüne geçmek adına bölgeler arası seyahatlere izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, salgının başından bu yana 23 bin 639 vaka kaydedildi, 9 bin 713 kişi hayatını kaybetti.

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