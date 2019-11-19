Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Euro
6.35
Dolar
5.73
BIST 100
107,067.90
Altın
1,470.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya

Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona göçmen kampı dışında çadırlarda yaşayan yaklaşık 18 düzensiz göçmen aile yemek, su ve elektrik imkanlarından yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Ayhan Mehmet   | 19.11.2019
Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenlerin yaşam mücadelesi Fotoğraf: Ayhan Mehmet /AA

Atina

Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleona göçmen kampı dışında çadırlarda yaşayan yaklaşık 18 düzensiz göçmen aile yemek, su ve elektrik imkanlarından yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı ) 

Aralarında çocukların ve bir hamile kadının da bulunduğu düzensiz göçmenler, zaman zaman yağmurların etkili olduğu başkent Atina'da havaların da soğumasıyla daha zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

İki aydır Eleona kampı dışında çadırda yaşadığını söyleyen 30 yaşındaki Afganistanlı Muhammed Cevad, şartların çok kötü ve en büyük sıkıntılarının ise yemek bulamama olduğunu söyledi.

Cevad, bazı ailelerin 4 aydır kamp dışında çadırlarda yaşadığını belirterek, "Burada sadece kampta kalanlara yemek veriliyor, bize yemek verilmiyor. Yemek ihtiyacımızı, şehrin merkezinde bulunan evsizlere yemek dağıtan bir kilisede karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da kamp dışındaki düzensiz göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

"Bize sürekli beklememiz gerektiği söyleniyor"

Geçen hafta yağan şiddetli yağmurun ardından bir yetkilinin kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Cevad, "Bize sürekli beklememiz gerektiği söyleniyor. Yetkiliye, 'kampta 18 aile için yer olduğunu, neden hala dışarıda kaldığımızı' sorduk. Kimse net bir cevap vermiyor sadece beklememiz gerektiği söyleniyor." diye konuştu.

Irkçılığa ve Faşist Tehdite Karşı Hareket (KEERFA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ailelerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekilerek, "Bu insanlar kampta yaşamak istiyor, çadırlarda değil. Hükümet ve Atina Belediyesi, derhal bu soruna çözüm bulsun. Bu insanlar, her gün yoldan geçen araçlar tarafından ezilme tehlikesi yaşıyor." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor

Yunanistan'da kamp dışındaki göçmenler yaşam mücadelesi veriyor