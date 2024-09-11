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Dünya

Yunanistan'da iklim krizinin getirdiği susuzlukla mücadele için su fiyatı artırılıyor

Yunanistan'da iklim krizinin getirdiği susuzluk sorunuyla mücadele kapsamında su fiyatlarında tüketim miktarına bağlı olarak kademeli artış yapılacağı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Yunanistan'da iklim krizinin getirdiği susuzlukla mücadele için su fiyatı artırılıyor

Atina

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Theodoros Skilakakis, yaptığı basın açıklamasında, iklim krizi yüzünden su kaynaklarının azaldığına işaret ederek, hükümetin bu konuda alacağı önlemleri duyurdu.

Skilakakis, susuzluk sorununun en çok güney Ege, Mora Yarımadası, Girit Adası'nın bazı bölgeleri ile su kaynaklarını Orta Yunanistan'dan sağlayan başkent Atina ve çevresinde yaşandığını belirtti.

Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresinin (EYDAP) sorumluluk bölgesinin tedbirler kapsamında genişletileceğini duyuran Skilakakis, benzer bir genişlemenin Selanik Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDATH) için de geçerli olacağını kaydetti.

Skilakakis, öte yandan, su tüketimi miktarıyla doğru orantılı olacak şekilde, su kullanım ücretinin artırılacağını ve fiyatın kullanım miktarına bağlı olarak kademeli artacağını bildirdi.

Susuzluk sorunuyla mücadele için topyekun bir mücadele gerektiğini kaydeden Skilakakis, deniz suyunun arıtılması ve sarnıç sisteminin kullanılması gibi projelerin de değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

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