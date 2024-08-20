Dolar
33.84
Euro
37.56
Altın
2,527.32
ETH/USDT
2,646.70
BTC/USDT
60,647.00
BIST 100
10,014.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa'nın doğusunda kuraklık koşulları kötüleşiyor

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında, Doğu Avrupa'da ekinleri ve bitki örtüsünü etkileyen kuraklık koşullarının kötüleştiğini bildirdi.

Melike Pala  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Avrupa'nın doğusunda kuraklık koşulları kötüleşiyor

Ankara

AB Bilim Merkezi'nin yayımladığı raporda, temmuz sonu itibarıyla Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde "şiddetli, kalıcı ve kritik"; Avrupa'nın güney ve doğusunda ise "kalıcı ve tekrarlayan" kuraklık koşulları olduğu saptandı.

Doğu Avrupa'da, önceki aylara kıyasla, ekinleri ve bitki örtüsünü etkileyen "ciddi kuraklık koşullarının" yaşandığının aktarıldığı raporda, "kırmızı alarm" verilen alanların özellikle Bulgaristan ve Romanya'da yoğunlaştığı vurgulandı.

Raporda, temmuz sonu itibarıyla İspanya'nın doğusu, İtalya'nın çoğu, Polonya, güney Baltık bölgeleri, Yunanistan, Balkanların çoğu, Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Malta, Akdeniz adaları ve Türkiye'nin orta-batı ile kuzeyinde geniş alanları etkileyen kuraklık koşullarının "turuncu alarm" niteliğinde olduğu belirtildi.

Akdeniz bölgesinde özellikle İtalya'nın ortası ve güneyi, İspanya'nın kuzeybatısı, Yunanistan'ın kuzeydoğusu ve Türkiye'nin orta-kuzey bölgesinde bitki örtüsü üzerinde etkileri olan kuraklık alarmının "kalıcı" olduğu ifade edilen raporda, Fas, Cezayir, Tunus ve Mısır'da uzun süredir devam eden şiddetli kuraklıkta artış gözlemlendiği aktarıldı.

Raporda, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan'ın kuzeyi, Macaristan'ın güneyi ve Rusya'nın güneyinde kuraklık koşullarının hızla arttığına dikkati çekilerek, Avrupa'nın güney ve doğusu ile İskandinavya'nın kuzeyinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır
Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Taşkınlarla gündeme gelen Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor

Benzer haberler

AB, Çin'de üretilen Tesla'nın vergisini yüzde 9'a düşürmeye hazırlanıyor

AB, Çin'de üretilen Tesla'nın vergisini yüzde 9'a düşürmeye hazırlanıyor

Avrupa'nın doğusunda kuraklık koşulları kötüleşiyor

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avroluk desteğini onayladı

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avroluk desteğini onayladı
Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı

Bingöllü arıcı aile, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya aldı
AB: 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl

AB: 2023, insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en ölümcül yıl
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet