Dolar
33.84
Euro
37.56
Altın
2,527.60
ETH/USDT
2,646.70
BTC/USDT
60,682.00
BIST 100
10,016.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya bu yıl 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planlıyor

Rusya Tarım Bakanı Oksana Lut, bu yıl 132 milyon ton tahıl hasadı ve 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Rusya bu yıl 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planlıyor

Moskova

Lut, Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’daki kötü hava koşullarının geride kaldığını belirten Lut, bu dönemde yaklaşık 1,1 milyon hektarlık tarım arazisinde mahsul kaybı yaşandığını kaydetti.

Ülkenin güneyindeki bazı bölgelerde kısmi kuraklık yaşandığına işaret eden Lut, “Ancak yıllık tahıl hasadına yönelik 132 milyon tonluk tahminimizde değişiklik yapmamızı gerektirecek bir durum yok.” dedi.

Lut, Rusya’nın geçen yıl 72 milyon tahıl ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu yıl 60 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır
Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Taşkınlarla gündeme gelen Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor

Benzer haberler

Rusya bu yıl 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planlıyor

Rusya bu yıl 60 milyon ton tahıl ihraç etmeyi planlıyor

ABD Savunma Bakanı Austin, Ukraynalı mevkidaşı Umerov ile telefonda görüştü

Putin, "neoliberal değerlere" karşı çıkan yabancılara oturum izni verilmesini kolaylaştırdı

Rusya: Ermenistan, Sünik bölgesine ilişkin anlaşmayı sabote ediyor

Rusya: Ermenistan, Sünik bölgesine ilişkin anlaşmayı sabote ediyor
Rusya: Donetsk'te Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet