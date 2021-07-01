Suriye'de zorla yerinden edilen halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın kapatılmasını felaket olarak görüyor
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarıyla yerinden edilerek kamplara sığınan halk, Babülhava Sınır Kapısı'nın Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarına kapatılması durumunda aç kalmaktan korkuyor.
İdlib
Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemek istemesi, milyonlarca sivili açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.
Beşşar Esed rejimin İdlib’in Lof köyündeki saldırılarıyla zorla yerinden ettiği Bessam Şamali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapısının yardım geçişlerine kapatılmasının felakete yol açacağını söyledi.
Şamali, "Göç ettirdikleri yetmiyor gibi şimdi de yardım kapılarını kapatıyorlar. Kapıların kapanması, gelen ilaç ve diğer yardımların durması demektir. Bu durum büyük felakete yol açacaktır."dedi.
Yetkililere sınır kapısının kapatılmaması için çağrıda bulunan Şamali, "Sınır kapısı oksijen aldığımız tek kapı. Yemeğimiz, içeceğimiz, ilacımız hepsi bu kapıdan geliyor. Bu kapı kapanırsa, halk perişan olur." ifadelerini kullandı.
2 yıl önce Esed rejimi ve Rusya’nın saldırılarıyla yerinden ettiği Ali Davud da sınır kapısının kapatılması durumunda halkın yardımsız kalacağını söyledi.
Davud, "Esed rejimi güçleri tüm mal varlığımıza el koydu. Şimdi de Cilvegözü (Babülhava) sınır kapısını yardımlara kapatarak ellerinden geldiği kadar bizi boğmayı düşünüyorlar."dedi.
Tek hayal ettikleri şeyin güven içinde yaşamak olduğunu belirten Davud, "Sınır kapısından ilaç, sebze ve gıda kolimiz geliyor. Kapatılması, bizim burada boğularak can vermemiz demek. Kapı kapandığı takdirde aspirin bile bulunamayacak. Allah darda olan herkesin yardımcısı olsun." şeklinde konuştu.
İdlib’in güneyindeki Hizarin köyündeki evlerini Esed rejiminin yıktığını ve diğer mallarına da el koyduğunu söyleyen Nasır Yahya da "Ruslar, şimdi yaşam lokmamızı kesmeye çalışıyor."dedi
Yahya, "Ben belki 10 gün (açlığa) dayanırım. Ama çocuklar 1 saat bile dayanamaz yani toplu ölümler gerçekleşecek. Rusya sivil halktan ne istiyor? Bizi göç ettirdi, evlerimizi gasbetti, malımıza, tarlamıza el koydu. Şimdi en sonunda nefes aldığımız sınır kapısını kapatmak istiyor." ifadelerini kullandı.
Kampta birçok hastanın olduğunu belirten Yahya, "Bizim bir damla suyumuza ve bir lokmamıza göz diktiler. Rusya sivilleri aç koymayı başarırsa herkes ölür."diye konuştu.
BM'nin Suriye'ye insani yardımları
BM, Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.
Özellikle zorla yerinden edilerek Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e sığınan halk, bu insani yardımlara bel bağlıyor.
2020'ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken; Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi. Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.
Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım tırı Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi temmuzda doluyor.
BMGK'nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor.
BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'de Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.
Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.
Her ay 1000'den fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.
ABD ve BMGK'deki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.