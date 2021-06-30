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Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya 'tek millet değiliz' cevabı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Uluslarımız arasındaki uçurumun tüm sorumluluğu, saldırganlığı başlatan Putin'e aittir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 30.06.2021
Ukrayna'dan Rusya'ya 'tek millet değiliz' cevabı

Kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalıların ve Rusların iki farklı ulus olduklarını belirterek, "Rusya eğer 2014’te Ukrayna’ya saldırıp, binlerce insanı öldürüp, topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşayabilirdik." dedi.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün yaptığı "Ukraynalıları ve Rusları tek millet olarak görüyorum." açıklamasını değerlendirdi.

Putin’in ifadesine katılmayan Kuleba, "Ukraynalılar ve Ruslar iki farklı ulustur. Rusya eğer 2014’te Ukrayna’ya saldırıp, binlerce insanı öldürüp, topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşayabilirdik. Uluslarımız arasındaki uçurumun tüm sorumluluğu, saldırganlığı başlatan Putin'e aittir." ifadelerini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın yerli halklarının Kırım Tatarları, Kırımçaklar ve Karaitler olduğunu belirterek, "Ruslar da diğer azınlıklar gibi Anayasa tarafından korunan ulusal bir azınlıktır. Kendi devletlerine sahip oldukları için yerli halk olarak kabul edilemezler. Alternatif hayaller, klasik Rus manipülasyonlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in Ukrayna’ya yönelik "dışarıdan kontrol edilen ülke" suçlamalarına da daha önce şahit olduklarını belirten Kuleba, şunları kaydetti:

"Gerçekte demek istediği ise şu; Ukrayna meselelerinin Moskova'da karara bağlanmasını istiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin konumu ve Ukraynalıların iradesi açıktır; bu bizim ülkemiz ve kaderimizi belirlemek sadece bize bağlı."

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