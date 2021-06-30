Lübnan ordusu kuzeyde yolları kapatan göstericilerin havaya ateş açması sonrası devriyeler başlattı
Lübnan ordusunun, hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybını protesto eden kişilerin yolları trafiğe kapattığı ve havaya ateş açtığı Trablusşam kentinde devriyeler başlattığı bildirildi.
Beyrut
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da Lübnan lirasının karaborsada dolar karşısındaki değer kaybına bağlı olarak tüketim ürünlerinin aşırı yükselmesi ve artan elektrik kesintileri "silahlı gençlerce" protesto edildi.
Kentin farklı bölgelerinde yolları trafiğe kapatan ve esnafa dükkanları kapatmalarını isteyen gençler, bir süreliğine havaya ateş açtı.
Protestocu gençlerin havaya ateş açma eylemlerinden sonra ordu birliklerinin kentte zırhlı araçlarla devriye gezdiği görüldü.
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.
Lübnan'da 26 Haziran Cumartesi günü doların karaborsada 16 bin liradan saatler içinde 18 bin liraya çıkmasını protesto eden vatandaşlar, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybının yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak günlerdir yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.
Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar geçen bugün itibariyle 17 bin liradan işlem görüyor.
Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni: IMF'nin özel çekme haklarından 900 milyon dolar alabiliriz
Öte yandan Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni, özel çekme hakları (SDR) olarak bilinen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) rezervlerinden 900 milyon dolar alabileceklerini bildirdi.
Vezni, yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun, üye ülkelere 650 milyar dolar tutarında özel çekme hakkı tahsis etme önerisini görüştüğünü belirtti.
Vezni, ülkesinin SDR olarak bilinen Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) rezervlerinden 900 milyon dolar alabileceğini bildirdi.
IMF'den bir yetkili, nisan ayında yaptığı açıklamada, reformlar getirecek yeni bir hükümet olmaksızın Lübnan'ın içinde bulunduğu krizden çıkmasının mümkün olmadığını belirtmişti.
SDR, uluslararası likiditeyi arttırmak için IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak biliniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.