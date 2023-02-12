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Dünya

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem bölgesindeki yakınları ile görüşmek isteyenler için ücretsiz iletişim imkanı tanıdı.

Derya Gülnaz Özcan   | 12.02.2023
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı

Atina

Cosmote ve Vodafone Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye ve Suriye'deki yakınları ile görüşmek isteyenler için görüşme ve mesajların ücretsiz olacağı açıklandı.

Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan Cosmote ve Vodafone Yunanistan abonelerinden de konuşma, kısa mesaj ve internet için roaming ücreti talep edilmeyecek.

Vodafone Yunanistan, ücretsiz iletişim hizmetinin 13 Şubat'a, Cosmote ise 14 Şubat'a kadar devam edeceğini bildirdi. Vodafone Yunanistan, kurum olarak depremzedelere destek verirken, çalışanlarına da depremzedeler için açılan yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Yemek siparişlerinde de depremzedelere destek

Yunanistan'ın en sık kullanılan yemek sipariş sitesi "e-food" da siparişlerde, depremzedeler için 1 avro bağış seçeneği ekledi.

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