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Hamas ve İsrail arasındaki mutabakat kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin getirildiği işgal altındaki Batı Şeria’daki Ofer Askeri Hapishanesinde bekleyiş sürüyor.
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Dünya

Yunanistan'da emekliler maaş zammı istedikleri eylemde Filistin'e destek mesajı verdi

Yunanistan'da emekliler, gelirlerinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemde Filistin'e destek mesajı da verdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Yunanistan'da emekliler maaş zammı istedikleri eylemde Filistin'e destek mesajı verdi

Atina

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan yaklaşık 15 bin emekli, Çalışma Bakanlığına yürüdü.

Emekli maaşlarına enflasyon oranında zam yapılmasını isteyen emekliler, en düşük emekli maaşının asgari ücretin en az yüzde 80'i kadar olmasını talep etti.

Emekliler, 2009'da ülkede başlayan ekonomik kriz sonucu uygulanan kemer sıkma politikaları kapsamında emekli maaşlarından kaldırılan iki aylık ikramiye uygulamasının tekrar geri getirilmesini istedi.

Yürüyüşte Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak Filistin'e destek mesajı gönderdi.

Eyleme katılanlar ayrıca sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesini talep etti.

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