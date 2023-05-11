Dolar
19.55
Euro
21.53
Altın
2,031.02
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,494.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki ilerlemeye dikkati çekerek, Yunanistan'ın silahlanma programlarını, ülke savunma sanayisine katkıda bulunmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Derya Gülnaz Özcan  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi

Atina

Yunan Parlamentosu'nda grubu bulunan partilerin liderleri, Yunan Devlet Televizyonu ERT'teki canlı yayında ekonomi, sağlık ve eğitim sistemleri, savunma, göç meselesi gibi çok sayıda konuyu ele alırken, dış politika ve savunma için de değerlendirmede bulundu.

Yunanistan Başbakanı ve iktidar partisi Yeni Demokrasi Lideri Kiryakos Miçotakis, dört yıllık görev süresinde Yeni Demokrasi hükümetinin Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirecek silahlanma programlarını uyguladığını savundu.

Ana muhalefet partisi lideri Aleksis Çipras ise Yeni Demokrasi hükümetinin uyguladığı yaklaşık 15 milyar avroluk silahlanma programını, Yunan savunma sanayisine katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirdi.

SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde, silahlanma için Yeni Demokrasi iktidarında imzalanmış anlaşmaları uygulayacaklarını ancak bu anlaşmalar kapsamında Yunan savunma sanayisine katkı getirecek çalışmalar talep edeceklerini belirten Çipras, "Türkiye'nin, (silahlanma) programlarının yüzde 60'ı kendi milli sanayisinde olurken bizim Yunan savunma sanayine bir vida bile koymamamız olamaz." diye konuştu.

Yunan Çözümü Partisi Lideri Kiryakos Velopulos, Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların bir Avrupa sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Yalnızdık, yalnızız ve yalnız olacağız." ifadelerini kullandı.

Mera 25 Partisi Lideri Yanis Varufakis ise Türkiye ile sorunlar için ikili müzakerelerdense, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini önerdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Hedef KIZILELMA" belgeseli izleyiciyle buluştu
Başkentte "Pakistan Sivil Ödülleri" töreni düzenlendi
TİKA, Tacikistan'da "Kariyer Planlama Merkezi" kurdu
MİT kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'i Suriye'de yakaladı
Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları tahıl girişimine yönelik toplantı yaptı

Benzer haberler

Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi

Yunanistan'da ana muhalefet, ülkenin savunma sanayisi için Türkiye'yi örnek gösterdi

Seçim öncesi elektrik şebekesinde bakımlar yapıldı, tüm tedbirler alındı

Liderlerin oy kullanacakları yerler belli oldu

Yurt dışı temsilciliklerde rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı

Yurt dışı temsilciliklerde rekor katılımla 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı
AP Raportörü: GKRY'nin Yunanistan'ın izniyle Sudan'a casus yazılım sattığına dair kanıtlar var

AP Raportörü: GKRY'nin Yunanistan'ın izniyle Sudan'a casus yazılım sattığına dair kanıtlar var
Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler yok, petrol var, zenginlik var

Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler yok, petrol var, zenginlik var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet