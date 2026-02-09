Dolar
Dünya

Fransa Başbakanı Lecornu, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

Bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle hükümet krizlerinin yaşandığı Fransa’da, uzun tartışmaların ardından 2026 bütçesini Ulusal Meclis'ten geçirmeyi başaran Başbakan Lecornu, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Şeyma Yiğit  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Fransa Başbakanı Lecornu, 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

Ankara

Yerel Fransız gazetelerine verdiği röportajda başbakanlık dönemini değerlendiren Sebastien Lecornu, hükümetin 2026 hedeflerine de değindi.

Muhalefetle zorlu geçen ve tartışmalara sahne olan bütçe görüşmelerine ilişkin ise Lecornu, "Üç ay önce herkes hükümetin düşmesini bekliyordu. Bu seslere artık duyarsızım. 39 yaşındayım ve olağan koşullara kıyasla çok daha zor şartlar altında başbakanlık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce söz verdiğinin aksine, 2026 bütçe tasarısını Ulusal Meclis'te oylamaya sunmadan geçirmek için anayasanın 49. maddesinin 3. fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanmasını "pişmanlık" olarak niteleyen Lecornu, sözünde durmadığını kabul etti.

Öte yandan Lecornu, "kişisel kafa tutuşunun Fransa'yı bir bütçeden mahrum bırakmasına" da izin vermemesi gerektiğini fark ettiğini söyledi.

Enerji konusuna da değinen Lecornu, ulusal çok yıllık enerji programının gelecek haftalarda hükümet kararnamesi ile imzalanacağını duyurdu. Program kapsamında Fransa'da 6 yeni nesil nükleer reaktör inşasını planladıklarını kaydeden Lecornu, Fransız nükleer gücünü geleceğe hazırlayacaklarını dile getirdi.

Öte yandan 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise Lecornu, "Ben cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday değilim. Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum." yanıtını verdi.

Fransa'da bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle François Bayrou hükümeti ise 8 Eylül'deki güven oylamasında düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan atanan ve kısa süreli istifa sürecinin ardından 10 Ekim'de yeniden göreve başlayan Lecornu, tartışmalı 2026 bütçesini anayasal yetkisini kullanarak Ulusal Meclis'ten geçirmiş ve sosyalistlerin desteği ile hükümetini de koruyabilmişti.

