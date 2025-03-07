Yunanistan'da 2 yıl önce yaşanan tren kazasının sorumlularının bulunması için eylem yapıldı
Yunanistan'da 2023'te Tempi'de meydana gelen tren kazasının sorumlularının bulunması talebiyle Selanik'te eylem düzenlendi.
Gümülcine
Öğrenci gruplarının çağrısıyla yüzlerce gösterici, öğle saatlerinde Selanik'in merkezindeki Venizelos heykelinin önünde toplandı.
Ellerinde "Nefes Alamıyorum" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçti. Göstericiler, kazanın sorumlularının bulunmasını istedi.
Yaklaşık 2 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.
Öte yandan, bugün saat 19.00'da sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla başta başkent Atina ile Selanik olmak üzere ülkenin birçok kentinde yeni gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.
Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023'te bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış, kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.
Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu geçen günlerde hazırlanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.