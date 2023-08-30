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Dünya

Yunanistan'da 12'nci gününe giren yangınlar yer yer yeniden şiddetleniyor

Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 12'nci gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor.

Derya Gülnaz Özcan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Yunanistan'da 12'nci gününe giren yangınlar yer yer yeniden şiddetleniyor

Atina

Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerindeki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlenmesi üzerine Sivil Koruma Teşkilatı köy sakinlerinden bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Orman Yangınları Gözlemevine (EPADAP) ait uydu verilerine göre, Dedeağaç ve Meriç'te 19 Ağustos'ta başlayan yangın 28 Ağustos'a kadar 826 bin dönümden fazla alanı yaktı.

Gümülcine ve köylerinin dahil olduğu Rodop ilinde ise Kalaycıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlendiği görüldü.

Bölgedeki yangınların söndürülmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Fransa, Çekya, Romanya, Slovakya ve Arnavutluk'a bağlı ekipler Yunanistan'a destek veriyor.

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