Yunanistan'da 12'nci gününe giren yangınlar yer yer yeniden şiddetleniyor
Yunanistan'da Dedeağaç ve Meriç'teki yangınlar, 12'nci gününde büyük oranda kontrol altına alınsa da bölgede yer yer yeniden alevler yükseliyor.
Atina
Demirören (Sidiro) ve Yanören (Yannuli) köylerindeki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlenmesi üzerine Sivil Koruma Teşkilatı köy sakinlerinden bölgeden uzaklaşmasını istedi.
- Yunanistan'daki orman yangınları çevre ve sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor
- Yunanistan'daki yangınlar AB'de kayıt altına alınanların en büyüğü
- Yunanistan'da hükümet yangın sonrası alınacak tedbirleri açıkladı
- Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi
- Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
- Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor
Orman Yangınları Gözlemevine (EPADAP) ait uydu verilerine göre, Dedeağaç ve Meriç'te 19 Ağustos'ta başlayan yangın 28 Ağustos'a kadar 826 bin dönümden fazla alanı yaktı.
• Yangın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 24, 2023
• Çok sayıda hayvan yangında mahsur kaldı
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti https://t.co/kTUTtl6QGJ pic.twitter.com/mDb84C2ML8
Gümülcine ve köylerinin dahil olduğu Rodop ilinde ise Kalaycıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangının yeniden şiddetlendiği görüldü.
Bölgedeki yangınların söndürülmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Almanya, Bulgaristan, Sırbistan, Fransa, Çekya, Romanya, Slovakya ve Arnavutluk'a bağlı ekipler Yunanistan'a destek veriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.