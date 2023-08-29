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Dünya

Yunanistan'da hükümet yangın sonrası alınacak tedbirleri açıkladı

Yunanistan'da hükümet, 11 gün süren yangınların ardından çıkabilecek sorunlarla mücadele için yeni tedbirler aldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Yunanistan'da hükümet yangın sonrası alınacak tedbirleri açıkladı

Atina

Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında, Çevre, Enerji ile İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanının katılımıyla Meriç ve Parnithas’taki yanan ormanların rehabilitasyonunu görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada sorunlarla mücadele için yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, yangından kurtulan yaban hayvanlarının gelecek birkaç ay özel beslenmesi, yangınlardan sonra karşılaşılabilecek muhtemel sel felaketleri ile mücadele için çalışmaların başlatılması ve yangın bölgelerindeki derelerin temizlenmesi öngörülüyor.

Dedeağaç ve Meriç'te 800 bin dönümün üzerinde alan yandı

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, Meriç ve Dedeağaç bölgesinde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınlarda düne kadar yaklaşık 808 bin dönüm alan yandı.

Bölgedeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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