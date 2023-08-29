Dolar
26.63
Euro
28.74
Altın
1,915.57
ETH/USDT
1,642.80
BTC/USDT
26,004.00
BIST 100
7,922.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, Sahel'de önceki politikalarından ders çıkardıklarını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Afrika'nın Sahel bölgesinde yaşanan son gelişmelerin, ülkesini 10 yılı aşkındır burada yürüttüğü politikalardan ders çıkarmaya ittiğini belirtti.

Esra Taşkın, Alaattin Doğru  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, Sahel'de önceki politikalarından ders çıkardıklarını söyledi

Paris

Colonna, Paris'te düzenlenen 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Fransa'nın Nijer'deki askeri yönetim ile yaşadığı krizin yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı, Sudan krizi ve Suriye'deki durum dahil uluslararası birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

​​​​​​​Nijer'deki darbeye karşı olduklarını hatırlatan Colonna, "darbecinin demokratı olmaz" ifadesini kullandı.

Colonna, Nijer'deki güvenlik durumunun kötüleştiğini belirterek, Fransa’nın Nijer’de anayasal düzene geri dönülmesinden yana olduğunu anlattı.

Fransız Bakan, "Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) ülkelerinin bize durumun ciddi olduğuna yönelik uyarılarını görmezden gelemeyiz." diyerek Mali ve Burkina Faso'dan çekildikleri gibi Nijer'den çekilmeye razı olmayacaklarına işaret etti.

Afrika'nın Sahel bölgesindeki mevcut durumun Fransa'yı burada 10 yılı aşkın yürüttüğü politikalardan ders çıkarmaya ittiğini belirten Colonna, ülkesinin bu bölgedeki ülkelerin kalkınması ve güvenliği için yatırım yaptığını savundu.

Bakan Colonna, "Bizim için iftihar aracı olsa da (Afrika'da) çok fazla görünür olmamız buradaki ülkelerde devam eden sorunlardan sorumlu tutulmamız riskini taşıyordu.” diye konuştu.

"Fransa Ukrayna'ya kendisi için yardım ediyor"

Sahel bölgesinin ciddi zorluklarla boğuştuğu yorumunu yapan Colonna, "Afrika ülkelerinin birçok ortak zorluğun üstesinden gelmek için vazgeçilmez ortaklar olduğunu" kaydetti.

Colonna, bu bağlamda Afrika Birliği'nin (AfB) G20 ülkelerine katılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Suriye'deki sorunların çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ortaya koyduğu bir hukuki çerçevenin var olduğunu ifade eden Colonna, Sudan’daki savaşın ise 4 aydır devam ettiğine dikkati çekti.

Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna-Rusya savaşına da değinerek Fransa'nın kendi güvenliğinin, refahı ve demokratik yaşam biçiminin Ukrayna’nın geleceğine ve bu savaşın sonucuna bağlı olduğu için Ukrayna'ya yardım etmeyi seçtiğinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul'da tarihi eser değeri taşıyan 7 bin 364 obje ele geçirildi
Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf

Benzer haberler

Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, Sahel'de önceki politikalarından ders çıkardıklarını söyledi

Fransız Dışişleri Bakanı Colonna, Sahel'de önceki politikalarından ders çıkardıklarını söyledi

Nijer'de devam eden şiddet olayları, 20 bin kişiyi daha ülke içinde yerinden etti

Fransa'da muhalefet, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a götürecek

Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı

Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı
Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
Fransa'nın Nijer'deki Büyükelçisinin durumu uluslararası hukuk hükümlerini gündeme getirdi

Fransa'nın Nijer'deki Büyükelçisinin durumu uluslararası hukuk hükümlerini gündeme getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet