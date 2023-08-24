Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor
Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangında 720 bin dönümün üzerinde alan yandı.
Atina
Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi.
- Yangınların devam ettiği Yunanistan'da kundaklama teşebbüsleri tespit edildi
- Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti
Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.
📌 Yunanistan'ın farklı bölgelerinde devam eden orman yangınları 6. gününde de kontrol altına alınamadı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 24, 2023
🎙️ Detayları AA Muhabiri Derya Özcan aktardı https://t.co/T5v4XLOUCy pic.twitter.com/P4j3Ew99yT
Yunanistan'da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç'teki oldu.
Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.
Temmuzda 520 bin dönüm alanın yandığı Yunanistan'da bu yıl 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.
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• Yangın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 24, 2023
• Çok sayıda hayvan yangında mahsur kaldı
Yunanistan'daki yangınlar yöre halkını evlerinden, hayvanlarından ve ağaçlarından etti https://t.co/kTUTtl6QGJ pic.twitter.com/mDb84C2ML8