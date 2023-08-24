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Dünya

Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangında 720 bin dönümün üzerinde alan yandı.

Derya Gülnaz Özcan  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Atina

Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangının Yunanistan'ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin, Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos'a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

Yunanistan'da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç'teki oldu.

Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı.

Temmuzda 520 bin dönüm alanın yandığı Yunanistan'da bu yıl 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

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