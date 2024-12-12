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Dünya

Yunanistan, yeni yılda çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Yunanistan'da, 2025'ten itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni bir uygulama hazırlandığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Yunanistan, yeni yılda çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, ülkede 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını açıkladı.

Papastergiu, 2025'in ilk aylarında kullanıma hazır olması planlanan uygulamanın tablet ve akıllı telefonlara yüklenebileceğini ve uygulamanın ekran bağımlılığının önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

Ebeveyn kontrolü içermesi öngörülen uygulamanın, "Kids Wallet" adını taşıması bekleniyor.

Uygulama sayesinde çocukların sosyal medya uygulamalarına erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

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