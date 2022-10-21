Dolar
18.59
Euro
18.29
Altın
1,653.29
ETH/USDT
1,298.00
BTC/USDT
19,111.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Milli Savunma Bakanı Akar ve Yunan mevkidaşı Panayotopulos'un gerçekleştirdikleri görüşmeyi olumlu gelişme olarak değerlendirerek, belli şartlar halinde bu diyaloğun devam edebileceğini ifade etti.

Derya Gülnaz Özcan   | 21.10.2022
Yunanistan: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopulos'un NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşmeyi olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek, belli şartlar halinde bu diyaloğun devam edebileceğini ifade etti.

Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir." diye konuştu.

Miçotakis, Akar ve Panayotopulos'un görüşmesine ilişkin ise "İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, 27 Ekim'de Atina'yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Osmaniye'de gençlerle buluştu
Bingöl'de 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan, Pakistan'da selden etkilenen 1500 aileye nakdi yardım
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret

Benzer haberler

Yunanistan: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Yunanistan: Türk ve Yunan savunma bakanları arasındaki iletişim devam edebilir

Hollanda gazetesi: Yunanistan göçmenlere yönelik ihlallerin üstünü örtmek için Türkiye'yi suçluyor

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu

Milli Savunma Bakanı Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok

Milli Savunma Bakanı Akar: Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok
Libyalı uzmanlara göre Yunanistan'a Girit kara suları konusunda gereken cevap verildi

Libyalı uzmanlara göre Yunanistan'a Girit kara suları konusunda gereken cevap verildi
Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Atina'da sağlık çalışanları şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet