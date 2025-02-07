Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan etti
Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin kararıyla Santorini Adası'nda olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
Atina
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi.
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Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı.
Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi.
Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi.
Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.