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Dünya

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Rodos Adası'nda tatbikat yaptı

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan   | 02.12.2022
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Rodos Adası'nda tatbikat yaptı

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.

Tatbikata, zırhlı araçlar, motorlu piyade birlikleri, özel harekat birimleri ve hava kuvvetlerine bağlı birimler de katıldı.

Rodos'un da dahil olduğu Oniki Adalar'ın uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde kalması gerekiyor.

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