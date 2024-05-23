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Dünya

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin tersanecilikte çok ilerlediğini ifade etti

Dendias, Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın ekonomik kriz yıllarında Deniz Kuvvetlerine yapamadığı yatırımı telafi etmesini istedi.

Derya Gülnaz Özcan  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin tersanecilikte çok ilerlediğini ifade etti

Atina

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin tersanecilik alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, Yunanistan Deniz Kuvvetlerinin ekonomik kriz sürecinde geri kaldığını ve bu açığın telafi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dendias, Yunanistan Savunma, İnovasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin meclis oylaması öncesinde Parlamentoda yaptığı konuşmada, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerine değindi.

Yunanistan'ın Ukrayna ve Filistin'e coğrafi yakınlığına dikkati çeken Dendias, "Egemenliğimizi, egemenlik haklarımızı, azınlığın tanımına ilişkin uluslararası anlaşmaları sorgulayan bir komşu varsa bu varlığa karşı bir tehdittir. Ülkemizin hem yasal hem de coğrafi sınırları tehdit ediliyor." dedi.

Öte yandan, Dendias Türkiye'de tersanecilikte yaşanan ilerleme için şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten tersanecilik ve ham madde ediniminde büyük bir alana girdi. Yunanistan her zaman denizlerde üstünlük için çabalamıştır, antik şehir devleti döneminde bile böyle olmuştur. Deniz Kuvvetlerinin bir modernizasyona ihtiyacı var. Kriz yıllarında çok geri kaldık, platformlarımıza ve sistemlerimize bakım yapacak para bulamadık. Bu zaman telafi edilmeli."

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