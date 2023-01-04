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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısının özel eczanelerde yaşandığını söyledi

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının devlete ait hastane ve eczanelerde olmadığını, daha çok özel eczanelerde görüldüğünü söyledi.

Ayhan Mehmet   | 04.01.2023
Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris, ilaç sıkıntısının özel eczanelerde yaşandığını söyledi

Gümülcine

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (ERT) bir programa katılan Plevris, vatandaşlara istedikleri firmanın ürettiği ilacı bulamadıkları takdirde eczacı veya ilgili doktorun önerebileceği aynı etkiye sahip başka firmaların ürettiği ilaçlara yönelmeleri çağrısında bulundu.

Plevris, "Doktorlar, vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak eksik ilaçlar hakkında bilgi edinecekler. Ona göre var olan ilaçları reçete edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Plevris'in konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu da ilaç sıkıntısının Çin ve Hindistan gibi büyük hammadde üreticisi ülkelerin üretimi azaltması sebebiyle yaşandığı yorumunda bulunarak, hükümetin gerekli önlemleri aldığını savundu.

Bakan Plevris ve eczane temsilcilerinin 2 Ocak Pazartesi günü ilaç tedarik sıkıntılarını ele aldıkları bir toplantıda, söz konusu ilaçların ihracatının önlenmesi için ecza depolarının sık sık denetlenmesi, ihraç yasağına uymayan ya da ilaç stoku yapan ecza depolarının bir süreliğine kapatılması, başta ateş düşürücü ilaçlar ve çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlar olmak üzere ilaç firmalarındaki ilaç yeterliliğinin kontrol edilmesi gibi bir dizi tedbirin alınmasına karar verilmişti.

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