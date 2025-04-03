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Dünya

Yunanistan hava trafik kontrolörleri, eksik personel ve eski teknoloji kullanımından şikayetçi

Yunanistan'da Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros, personel eksikliği ve eski teknoloji kullanımının hava trafiğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Yunanistan hava trafik kontrolörleri, eksik personel ve eski teknoloji kullanımından şikayetçi

Atina

Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Psaros, Mega TV'ye yaptığı açıklamada, Yunan havaalanlarındaki artan trafiğe rağmen hava trafik kontrolörlerinin eksik personel ve eski teknoloji sistemlerle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda geliş ve gidişleri kontrol eden sistemlerin, uçakların çakışan rotalarda olduğunu bildirmekte yetersiz kaldığını ifade eden Psaros, kullanılan sistemin 26 yıllık bir teknoloji olduğunu belirtti.

Psaros, yeni sistem için bugün bile anlaşma imzalansa, yeni sistemin en iyi ihtimalle 2029'da kullanılabilir olacağını dile getirdi.

Personel eksikliğinin bazı birimlerde yüzde 40'a kadar ulaştığını aktaran Psaros, mevcut durumun hava trafiğini tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulundu.

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