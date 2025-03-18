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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı'na göre Kıbrıs meselesinde tek çözüm adanın birleşmesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Kıbrıs meselesinde tek çözümün adanın tekrar birleşmesi olduğuna inandığını kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Yunanistan Dışişleri Bakanı'na göre Kıbrıs meselesinde tek çözüm adanın birleşmesi

Atina

Gerapetritis, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin, taraflar arasında güven artırıcı önlemler çerçevesinde şekillendiğini belirten Gerapetritis, mayın temizlenmesi, çevre, gençlik, mezarlıkların restorasyonu gibi konuların ele alındığını kaydetti.

Gerapetritis, görüşmelerin bundan sonraki adımları için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından özel temsilci atanmasına karar verildiğine işaret ederek, "Kıbrıs meselesinin şu an BM gündeminin ilk sıralarında yer alması son derece önemlidir. Gayriresmi toplantılar hem ikili hem de beşli formatta devam edecek." dedi.

Temmuz sonunda yeni bir beşli toplantının beklendiğini aktaran Gerapetritis, sözlerine şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk tarafının tezi her ne kadar BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği çerçeve açısından farklı bir çizgide de olsa güven inşası için diyalog kurulması son derece önemlidir. Tek çözüm adanın tekrar birleşmesidir."


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