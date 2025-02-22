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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye ile bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Ayhan Mehmet  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye ile bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini söyledi

Gümülcine

Yerapetritis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere 23 Şubat’ta New York’a yapacağı ziyaret öncesinde, Rum-Amerikan gazetesi Ethnikos Kiriks’e verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan arasındaki diyalog sürecine değindi.

Ankara ile ilişkilerde bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yerapetritis, özellikle hava sahası anlaşmazlığıyla ilgili sıcak olayların azalması, göç konusunda işbirliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminde artış yaşanmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Yerapetritis, Yunanistan’ın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin uzun yıllara dayanan bazı taleplerinden vazgeçmesini beklemek gerçekçi değil. Biz yalnızca kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlandırması konusunda uluslararası hukuka dayalı bir müzakereye açığız." ifadesini kullandı.

Türkiye’nin, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meseleleri geniş kapsamlı bir pazarlık sürecine dönüştürdüğünü iddia eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti.

İletişim kanallarının açık tutulmasının önemine işaret eden Yunan Bakan, bölgedeki istikrarın korunması için diplomasinin öncelikli olması gerektiğini söyledi.

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