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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Türkiye ile pozitif gündemi sürdürmek istiyor

Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, selefi Frangoyannis'in görev süresince önem verdiği Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündem çalışmalarını sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacivasiliu, Türkiye ile pozitif gündemi sürdürmek istiyor

Atina

Göreve bugün başlayan, Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, selefi Kostas Frangoyannis'in görev süresince önem verdiği Türkiye ile Yunanistan arasındaki pozitif gündem çalışmalarını sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın ekonomi diplomasisinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden geçen hafta istifa eden Frangoyannis, bugün düzenlenen törenle görevini Hacivasiliu'ya devretti.

Törende konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Frangoyannis'e hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, Frangoyannis'in Başbakan danışmanlığını sürdüreceğini kaydetti.

Frangoyannis ise ihracatın artırılması ve dış yatırımların ülkeye çekilmesi gibi alanlarda görev süresince önemli aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, görevinin gerekliliklerini yerine getirebilecek gücü kendinde bulamadığı için istifaya karar verdiğini belirtti.

Öte yandan, görevi Frangoyannis'ten devralan Hacivasiliu, Frangoyannis'e hitaben, "Sevgili Kosta, bu 5,5 yıl içerisinde elde ettiğin başarılarından benim de sürdürmek istediğim bazı inisiyatifleri ayrıca belirtmek isterim. Her şeyden önce, çok vakit ve enerji harcadığın Yunanistan ve Türkiye arasındaki pozitif gündem. Komşular arasında önemli bir iletişim köprüsü olarak işlev görüyor ve orası önemli işler yapılacak bir alan." diye konuştu.

Hacivasiliu, Frangoyannis döneminde yürütülen Arap ülkeleri ile ticari işbirliği artırma çabalarını da sürdürme niyetinde olduğunu ifade etti.

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