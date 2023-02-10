Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,861.67
ETH/USDT
1,543.00
BTC/USDT
21,891.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

Yunanistan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor.

Derya Gülnaz Özcan   | 10.02.2023
Yunanistan, depremzedelere insani yardım göndermeyi sürdürüyor

Atina

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesi süreci bugün de devam etti.

Aegean Havayollarına ait uçağa başkent Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır, sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi malzemeler yüklendi.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremzedeler için 1500 yatak, 500 çadırın da dahil olduğu toplam 80 tonluk çeşitli insani yardım malzemesinin Aegean Havayollarına ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye iletileceği bildirilmişti.

Yardımın battaniye, yatak, barınma ve mobil muayenehane amaçlı çadırları kapsayan ilk kısmını taşıyan iki uçak sabaha karşı, Adana Havalimanı'na inmişti. Malzemelere, Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da eşlik etmişti.

Yunanistan, biri 6 Şubat'ta, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Asrın felaketi"nden etkilenen Gaziantep'te toplu taşıma ücretsiz başlıyor
Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı
Cumhurbaşkanlığına ait "TUR" uçağı deprem bölgesinden 14 yaralıyı Ankara'ya nakletti
Hatay'da Yağız Ulaş bebek ile annesi 90. saatte enkazdan kurtarıldı
Depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen OHAL tezkeresine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Kahramanmaraş'taki "can kurtarma" telaşı fotoğraf karesinde

Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 5 yaşındaki kızı 90. saatte kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan 4'ü aynı aileden 5 kişi ekiplerce kurtarıldı
Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan kurtardı

Pakistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri Adıyaman’da 3 kişiyi enkazdan kurtardı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 6 yaşındaki Süleyman 88 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet