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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar halklarımızın birlik olma zamanları

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadesini kullandı.

Tevfik Durul   | 30.10.2020
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar halklarımızın birlik olma zamanları

Atina

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirten Miçotakis, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." değerlendirmesinde bulundu.

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