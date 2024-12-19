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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'nin ortak savunma için daha çok kaynak ayırmasını istedi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB), ortak bir savunma programı için daha çok kaynak ayırmasını istedi.

Derya Gülnaz Özcan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, AB'nin ortak savunma için daha çok kaynak ayırmasını istedi

Atina

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde konuşan Miçotakis, zirve gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Miçotakis, AB'nin jeopolitik ve savunma güçlerinin, karşılaşacağı herhangi bir tehdidi kendi başına bertaraf edecek şekilde artırılması gerektiğini belirterek "Avrupa bence kesinlikle ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı." dedi.

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