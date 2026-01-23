Dolar
43.35
Euro
51.00
Altın
4,942.91
ETH/USDT
2,945.20
BTC/USDT
89,210.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecine yeniden başlıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik tehditleri nedeniyle askıya alınan Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecine yeniden başlanacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecine yeniden başlıyor

Brüksel

Metsola, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi girişinde açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ile gerginliğin azalmasından memnuniyet duyduğunu belirten Metsola, "Bu durum, yaklaşan gümrük vergisi tehdidi nedeniyle karşı çıkılan AB-ABD ticaret anlaşması hakkındaki iç görüşmelerimize bu aşamada devam edebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Metsola, AB-ABD ticaret anlaşması onay sürecinin AP'de ilerlemesini sağlayacağını ifade ederek, bunun öncelikle AP Uluslararası Ticaret Komitesinde oylanması gerekeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.

AB-ABD ticaret anlaşması

Trump, Temmuz 2025'te İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından AB ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını, anlaşma kapsamında AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiklerini, ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağını açıklamıştı.

Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun bölgede kalıcı barış için tarihi bir imkan olduğunu söyledi
Büyük Aile Platformundan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıklama
Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'de "bölücü projelerin" geleceğinin olmadığını söyledi
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Grönland anlaşmasının "süresiz" olduğunu ve "istedikleri her şeyi yapabileceklerini" belirtti

Trump, Grönland anlaşmasının "süresiz" olduğunu ve "istedikleri her şeyi yapabileceklerini" belirtti

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecine yeniden başlıyor

Wall Street Journal: ABD'li yetkililer, Suriye'den askerleri tamamen çekmeyi değerlendiriyor

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz

Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz
Putin'in ABD'li heyetle "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı

Putin'in ABD'li heyetle "Ukrayna" konulu görüşmesi Moskova'da başladı
Trump, Davos'tan Grönland ve Barış Kurulu kazanımlarıyla döndüğünü vurguladı

Trump, Davos'tan Grönland ve Barış Kurulu kazanımlarıyla döndüğünü vurguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet