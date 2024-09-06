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Dünya

Yunanistan 1960'tan beri yapılan ölçümlere göre "en sıcak yazı" yaşadı

Yunanistan'ın, yaz mevsimi ortalama hava sıcaklıklarına ilişkin 1960'tan beri yapılan düzenli ölçümler incelendiğinde bu yıl, "en sıcak yazı" yaşadığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Yunanistan 1960'tan beri yapılan ölçümlere göre "en sıcak yazı" yaşadı

Atina

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı raporda, 1960'tan bu yana kayıt altına alınan yaz mevsimi sıcaklıkları incelendi.

Rapora göre 2024 yazı, bu süreçteki en yüksek sıcaklık ölçümlerine sahip oldu.

Bu yaz ortalama hava sıcaklığının 26,2 derece olarak kaydedildiği ülkede, 1960'tan beri yaz mevsimi ortalama sıcaklığında 2,3 derece artış yaşandı.

Diğer yandan, 2024 yazında ulaşılan ortalama sıcaklık, bir önceki yaz sıcaklık rekorunun kırıldığı 2012'nin 1 derece üstünde kayıtlara geçti.

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