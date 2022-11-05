Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,638.10
BTC/USDT
21,299.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da İSAR Vakfı Mezuniyet Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

Yunanistan’ın Orta Makedonya Bölge Başkanı Tzitzikostas, bir programa katılmak için feribotla geldiği İzmir’de, gümrükte isim benzerliğinden dolayı yaşanan teknik sorundan dolayı gecikmesini bahane ederek, Türkiye’ye giriş yapmaktan vazgeçti.

Ekip   | 05.11.2022
Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

Ankara

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkezi Selanik’te bulunan Orta Makedonya Bölge Başkanı Apostolos Tzitzikostas, İzmir’de 7-8 Kasım’da düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere feribot seferiyle Türkiye’ye geldi.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, İzmir’de gümrük işlemleri sırasında diğer yolcularla kimlik kontrolü yapılan Tzitzikostas, giriş kısıtlaması bulunan biriyle isim benzerliğinden kaynaklanan teknik sorundan dolayı bir süre yerel makamlarca misafir edildi.   Yerel makamlar, sorunun giderilmesinin ardından Tzitzikostas’a İzmir’e giriş yapıp programına devam edebileceğini bildirdi.

Ancak Tzitzikostas, yetkililere, giriş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

Tzitzikostas, aynı zamanda Avrupa Birliğine bağlı Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı 2 çocuktan biri Ankara'daki tedavisinin ardından evine döndü
Ordu'da beton mikserinin ormanlık alana devrilme anı kameraya yansıdı
'5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi' sonuç bildirgesi yayımlandı
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci, son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

Yunan yetkili Tzitzikostas, İzmir’e girişteki teknik engel kalkmasına rağmen girmeyi kabul etmedi

Yunanistan'a göre Türkiye ile ticaret alanında işbirliği potansiyeli yüksek

İzmir'deki 'acil durum hastanesi' 7 Kasım'da hizmete açılıyor

Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor

Yunanistan bölgede art arda tatbikata hazırlanıyor
İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti

İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti
Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Koca: İzmir'deki depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet