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Dünya

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi kamerada

Avrupa'ya geçmek için lastik botla Ege Denizi'ne açılan bir grup düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilmesi kameraya yansıdı.

Ahmet Ekici   | 01.03.2020
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri geri itmesi kamerada

Ankara

Son günlerde Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen bir yandan kara yoluyla Edirne'de sınır kapılarına dayanırken, diğer yandan da deniz yoluyla Yunanistan’a geçmek üzere sahillere yöneldi.

Yunanistan'a gitmek üzere lastik botla Ege Denizi'ne açılan bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan karasularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itildi. Bu anlar, kameraya yansıdı.


Botları sürüklenen düzensiz göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının benzinlerini aldığını, botlarının benzin hortumunu keserek hareket etmelerine engel olduğunu, adeta ölüme terk ettiğini iddia etti.

Düzensiz göçmenler, olumsuz koşullarda denizin ortasında kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teşekkür etti.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları gece gündüz görevde

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve hava unsurları, Avrupa’ya geçmek üzere lastik botlarla denize açılan düzensiz göçmenlerin hayatını tehlikeye atabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz hazır kıta bekliyor.

Botu su alan veya batmak üzere olan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılıyor.

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