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Dünya

Yunan basınındaki analiz Yunanistan'ın Libya politikasını eleştiriyor

Yunan basınındaki analiz Yunanistan'ın Libya politikasını eleştiriyor

Derya Gülnaz Özcan   | 08.12.2022
Yunan basınındaki analiz Yunanistan'ın Libya politikasını eleştiriyor

Atina

Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesindeki Yannis Magriotis imzalı analizde, 2019'da Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası'nın, Yunanistan dış politikası ile savunma ve güvenlik politikasında değişikliklere yol açtığı belirtildi.

Türkiye'nin revizyonist bir politika izlediği ileri sürülen analizde, Yunanistan'ın Kıbrıs meselesi ile Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları çözmek ve kendi jeopolitik değerini artırmak yerine "diplomasi sermayesini" Türkiye-Libya mutabakat muhtırasının getirdiklerini geçersiz kılmak için harcaması sorgulandı.

Uluslararası topluma, Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlı olduğunu göstermek için İtalya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla, Korfu Adası'nın kuzeybatısında bulunan ve konum olarak Meis Adası ile benzerlik gösteren Othonoi Adası'nın Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirlenmesinde tam etki sahibi olmadığının kabul edildiği ifade edildi.

Yunanistan'ın Mısır ile 2020'de deniz yetki alanlarının kısmi olarak belirlenmesine yönelik imzaladığı anlaşmanın, Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'nı bertaraf etmeyi amaçladığı kaydedilen analizde, ancak bu şekilde yeni gri bölgeler oluştuğu belirtildi.

Analizde, Yunanistan'da son yıllarda görev yapan hükümetlerin Libya ile ilişkilere gereken önemi vermediği eleştirisi de yapıldı.

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